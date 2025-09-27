Bitsin bu hasret

Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında bugün Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Mehmet Türkmen yönetecek. Ligde oynadığı son üç maçından galibiyet çıkaramayan Trabzonspor, Karagümrük deplasmanında bu hasretine bir son vermek istiyor. Karadeniz ekibi ayrıca rakibini İstanbul'da son iki müsabakada yenemedi.2023- 2024'teki mücadele 0-0 sona ermişti Sakatlığı bulunanveile kart cezalısı olanforma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Batagov'un ise 11'de oynaması bekleniyor.