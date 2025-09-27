Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bitsin bu hasret
Giriş Tarihi: 27.9.2025

Bitsin bu hasret

Son 3 maçını kazanamayan Trabzonspor, Karagümrük’e konuk oluyor. Rakibini İstanbul’daki son iki karşılaşmada yenemeyen Fırtına, bunu da noktalamak istiyor

YUNUS EMRE SEL
Bitsin bu hasret
Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında bugün Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Mehmet Türkmen yönetecek. Ligde oynadığı son üç maçından galibiyet çıkaramayan Trabzonspor, Karagümrük deplasmanında bu hasretine bir son vermek istiyor. Karadeniz ekibi ayrıca rakibini İstanbul'da son iki müsabakada yenemedi. 2022-2023'te Olimpiyat'taki maçı Karagümrük 4-1 kazanırken 2023- 2024'teki mücadele 0-0 sona ermişti Sakatlığı bulunan Mustafa Eskihellaç ve Bouchouari ile kart cezalısı olan Okay Yokuşlu forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Batagov'un ise 11'de oynaması bekleniyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
Bitsin bu hasret
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz