Efsane için geri sayım

Mazbatasını alan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran yoğun bir mesaiye başladı. Samandıra'da sarı-lacivertli futbolculara yönelik moral ziyaretlerini sürdüren Saran, ardından da kulüp binasında yeni yönetimini topladı. Önceki gün teknik direktör Tedesco ve Futbol Direktörü Devin Özek ile görüşerek kötü gidişat hakkında bilgi alan Saran, futboldaki değişim için de düğmeye bastı. Tedesco'nun sunduğu rapor yönetimi tatmin etmedi. Süper Lig'de 6 puanlık farkın daha da açılma riski ve Avrupa Ligi'ndeki kritik Nice maçı, Fenerbahçe'nin yeni haftaya yeni teknik direktörle girme ihtimalini de iyice güçlendirdi.

'BÜTÜN VÜCUDUMLA VARIM'

Saran ve kurmaylarının teknik direktörlük için bir numaralı adayı Aykut Kocaman… Camiayı ve Türkiye dinamiklerini çok iyi bilen sarı-lacivertlilerin efsane isminin, Samandıra'daki ölü toprağı kaldıracağı inanılıyor. Kocaman, büyük bir düşüş yaşayan Türk futbolcuların da moral ve motivasyonunu yükseltecek. 60 yaşındaki teknik adamın, yakın çevresine "İhtiyaç olduğu zaman bütün vücudumla, gövdemle gireceğimi söylemiştim. Hiçbir ön koşul olmadan üstelik. Bugün de aynı... Ben her zaman buradayım ve ömrümü verdiğim kulübüme hizmete hazırım" ifadesini kullandı.