TFF’den tarihi mektup: İsrail’i men edin!

İsrail'in Gazze'deki vahşi katliamları devam ederken UEFA ve FIFA'ya da baskılar sürüyor. Bu konuda harekete geçen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, soykırımcı İsrail'in tüm sportif müsabakalardan men edilmesi için, FIFA, UEFA ve dünyadaki tüm federasyon başkanlarına mektup yollayarak çağrıda bulundu. Hacıosmanoğlu, 7 sayfalık mektubunda, "İsrail tarafından Gazze ve çevresinde yürütülen tamamen insanlık dışı ve kabul edilemez durum karşısında derin endişemizi dile getirmek zorunluluğu hissediyoruz. Artık FIFA ve UEFA'nın harekete geçme zamanı gelmiştir. İsrail, tüm sportif müsabakalardan derhal men edilmelidir" dedi. Daha önce de BM Soruşturma Komisyonu ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de İsrail'e karşı spor yaptırımları çağrısında bulunmuştu. Gelecek hafta acil koduyla toplanacak FIFA ve UEFA'nın, İsrail'i sporun dışına atması bekleniyor. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde mücadele eden İsrail'in, ekim ayında Norveç ve İtalya ile maçları var.





SOYKIRIMCILARLA ADİL OYUN OLMAZ!

MACCABI Tel Aviv, Avrupa Ligi'nde PAOK ile karşılaşmış ve Yunanlı taraftarlar "Soykırımı durdurun", "İsrail'e kırmızı kart gösterin" pankartları açmış, UEFA'ya ise "Soykırımcı İsrail ile adil oyun olmaz" dilekçesi yazmışlardı.

Murat ÖZBOSTAN

Cesaret riskleri göze almayı gerektirir!

Türk futbolu, Gazze'deki soykırıma ve İsrail'in aşağılık politikalarına karşı genel olarak sınırlı tepkiler verdi. Bu durum kamuoyunda "Neden yeterince tepki gösterilmiyor?" sorusunu gündeme getirdi. Sporumuz özellikle de büyük paralarla takımlar kuran futbol kulüplerimiz, Türk halkının Filistin'e olan sempatisini tam yansıtamıyor. Sorun, ekonomik çıkarlar ve kurumsallıkta yatıyor. Taraftar grupları daha aktif olabilirdi; TFF aylar önce baskıyı arttırmalıydı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın "Terörist devlet" söylemiyle çelişen bu sesin tam çıkmaması vicdanları yaraladı . Elbette bazı tepkiler gösterildi ama hiçbir zaman yeterli olmadı. Takımlarımızda oynayan milyonlarca takipçisi olan yıldızlardan o öfkeyi göremedik. Özellikle 4 büyük kulüp, bir maçta aynı anda Gazze pankartı açsa dünya duyardı. Cesaret, ekonomik ve uluslararası anlamda siyasi riskleri göze almayı gerektiriyor. Geç de olsa TFF'nin yaptığı bu hamleyi doğru buluyorum ve destekliyorum. Dünya futbolu, İsrail'in men edilmesini istiyor fakat UEFA ve FIFA'nın da top çevirdiği gerçek. Ama artık kaçacak noktaları kalmadı!