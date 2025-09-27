Trendyol 1. Lig: Ümraniyespor - Çorum FK maçında puanlar paylaşıldı!

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Ümraniyespor ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 sona erdi.

Çorum FK'nin golü 29.dakikada Oğulcan Çağlayan'dan gelirken, Ümraniyespor'un golünü 44. dakikada Tomislav Glumac attı.

Bu sonucun ardından Ümraniyespor puanını 8'e yükseltirken, Çorum FK'nin puanı 15 oldu. Ligde gelecek hafta Ümraniyespor, Bandırmaspor'a konuk olacak. Çorum FK ise Manisa FK'yi ağırlayacak.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Djokanovic, Glumac, Yusuf Kocatürk (Dk. 81 Atalay Babacan), Hoti (Dk. 81 Emre Kaplan), Bardhi, Oğuz Yıldırım, Ali Turap Bülbül, Benny, Barış Ekincier, Soukou (Dk. 46 Serkan Göksu)

Arca Çorum FK: Sehic, Üzeyir Ergün, Attamah, Arda Şengül, Erkan Kaş (Dk. 81 Cemali Sertel), Oğuz Gürbulak (Dk. 76 Atakan Akkaynak), Aleksic (Dk. 81 Ferhat Yazgan), Pedrinho, Samudio (Dk. 62 Eren Karadağ), Yusuf Erdoğan, Oğulcan Çağlayan (Dk. 76 Eze)

Goller: Dk. 29 Oğulcan Çağlayan (Çorum FK), Dk. 44 Glumac (Ümraniyespor)