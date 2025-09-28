Bodrum FK, Manisa FK’yi farklı yendi

1'inci Lig'de geçen hafta maçlarını kazanan iki Ege ekibi Manisa Futbol Kulübü ve Bodrum Futbol Kulübü, 8'inci hafta karşılaşmasında Manisa'da karşı karşıya geldi. Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki müsabakayı 4-0 kazanan Bodrum Futbol Kulübü, 17 puana yükselerek liderlik koltuğuna oturdu. Maçın 11'inci dakikasında Bartu'nun kendi kalesine attığı golle öne geçen Bodrum FK, ilk yarıyı bu skorla galip bitirdi. İkinci yarıya hızlı başlayan yeşil-beyazlılar 47'nci dakikada Celal ve 51'inci dakikada Brazao'nun golleriyle durumu bir anda 3-0 yaptı. Maçta son sözü 85'nci dakikada Dimitrov söyledi. Konuk takım ayrıca 82'nci dakikada Fredy'nin penaltı atışından da yararlanamadı. Manisa'dan lider dönen Bodrum FK Süper Lig iddiasını güçlendirdi, Manisa FK ise 8 puanda kaldı.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Fevzi Erdem Akbaş, Sezgin Çınar, Serdar Osman Akarsu

Manisa FK: Samet Karabatak, Ayberk Karapo, Bartu Göçmen, Ada İbik, Yusuf Talum (Dk. 54 Lindseth), Toure, Cissokho (Dk. 24 Muhammed Enes Kiprit), Benrahou (Dk. 68 Yunus Emre Yüce), Kadir Kaan Yurdakul, Burak Süleyman (Dk. 68 Osman Kahraman), Diony

Sipay Bodrum FK: Sousa, Berşan Yavuzay, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen (Dk. 84 Furkan Apaydın), Musah Muhammed, Brazao (Dk. 78 Dimitrov), Fredy (Dk. 89 Emirhan Arkutçu), Ahmet Aslan (Dk. 78 Yusuf Sertkaya), Seferi, Ali Habeşoğlu (Dk. 46 Celal Dumanlı)

Goller: Dk. 11 Bartu Göçmen (kendi kalesine), Dk. 47 ve 82 Celal Dumanlı, Dk. 51 Brazao (Sipay Bodrum FK)

Sarı kartlar: Dk. 21 Brazao, Dk. 29 Ahmet Aslan, Dk. 64 Ajeti (Sipay Bodrum FK), Dk. 80 Toure (Manisa FK)