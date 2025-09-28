Kasımpaşa 90+3’te güldü

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip 2-1 kazandı. Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 35'te Gueye, 90+3. dakikada ise Ben Ouanes kaydetti. Rizespor'un golünü ise 63'te Papanikolaou attı.

Hakemler: Çağdaş Altay, Serkan Çimen, Salih Burak Demirel

Çaykur Rizespor: Fofana, Taha, Mocsi, Sagnan, Hojer, Giannis Papanikolaou, Mithat (Halil İbrahim dk. 46), Sakyi (Emracan Bulut dk. 57), Qazim Laçi, Augusto (Olawoyin dk. 76, Zeqiri dk. 85), Ali Sowe (Jurecka dk. 46)

Yedekler: Erdem, Mihaila, Halil, Taylan, Jurecka, Buljubasic, Furkan

Teknik Direktör: İlhan Palut

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Nicholas Opoku, Atilla Szalai, Godfried Owusu, Andri Baldursson, Mamadou Fall, Haris Hajradinovic (Ali Yavuz Kol dk. 24, Atakan dk. 87)), Cem Üstündağ (Kubilay dk. 87), Mortadha Ben Ouanes, Habib Gueye

Yedekler: Arous, Yusuf, Espinoza, Ali, Taylan Utku, Emre, Diabete

Teknik Direktör: Şota Arveladze

Goller: Papanikolaou (dk. 60) (Çayku Rizespor), Habib Gueye (dk. 35), Mortadha Ben Ouanes (dk. 90+4) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Taha (Çaykur Rizespor), Gueye, Atakan (Kasımpaşa)