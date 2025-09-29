Christ Inao Oulai, ilk maçında göz doldurdu

HÜCUMA KATKI

Hücum organizasyonlarında da etkili olan Fildişili futbolcu, 2'si uzun olmak üzere 2 kilit pas verdi. Ayrıca 1 orta denemesinde isabet sağlarken, rakiplerine karşı 5 çalım girişiminde 5'inde de başarılı oldu.



UMUT VEREN İSTATİSTİKLER

Trabzonspor'un 5 yıllık sözleşme imzaladığı ve büyük umutlarla transfer ettiği Christ Inao Oulai, Fatih Karagümrük karşılaşmasında sergilediği mücadeleci oyun ve istatistikleriyle camiaya ilerisi için güven verdi.

