İyi ki varsın dev adam!

Trabzonspor'un 4-3 kazandığı Karagümrük maçında şık röveşata golünün yanı sıra kazandırdığı penaltıda da topu ağlarla buluşturan Paul Onuachu, galibiyetin baş mimarı oldu. Nijeryalı yıldız, bu sezon ligde çıktığı 7 karşılaşmanın 4'ünde fileleri sarsarak hocası Fatih Tekke'nin güvenini boşa çıkartmadı. Toplamda 5 gol kaydeden 31 yaşındaki santrfor, Trabzonspor'un kazandığı 14 puanın 7'sine direkt etkide bulundu.Trabzonspor'a 25 puan kazandırdı. Tecrübeli isim Trabzonspor'daki ilk döneminde ligde 15 gol, 4 asist; Türkiye Kupası'nda ise 2 gollük performans sergilemişti.