Selçuk İnan: "Maça gergin başlamanın cezasını çektik"

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'a 3-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Zor bir maçtı bizim adımıza. Kazanamamanın vermiş olduğu stresle maça hazırlandık. Her ne kadar oyuncularımı bu konuda uyardıysam da çok kolay değil. Fazlasıyla bu maçı kazanmak istiyorlardı ancak Beşiktaş deplasmanı zor bir deplasman. Çok önemli oyuncuları var. Maça bu kadar gergin başlamanın cezasını hemen çektik. Oyuncularım çok üzgün ben de onlar adına üzgünüm. İki bireysel hata ilk 10 dakikada 2-0 geriye düştük. Böyle bir deplasmanda bu kadar basit 2 hata yaparsanız maç tabii ki zor geçer. Ama oyuncuların hakkını teslim etmek istiyorum. İkinci yarı inanılmaz bir reaksiyon gösterip maçın hakimi oldular. 2-1'i buldular, beraberliği yakalamak için çok çabaladık. Beşiktaş'a karşı ancak bu kadar pozisyona girebilirsiniz. Pozisyonları değerlendirmede eksiklerimiz vardı. Bu nedenle ikinci golü bulamadık. Böyle bir deplasmanda bütün golleri siz attınız ve 3-1 yenildiniz. Bir hocanın kariyerinde çok yaşamayacağı bir maçtı" ifadelerini kullandı.

İnan, sakat oyuncular hakkında da bilgi vererek, "Bazen çok fazla motive olduğunuzda bu şekilde gergin başlayabilirsiniz. Fazlasıyla istekliydiler. Antrenmanlarda maçı kazandırmayı hissettirdiler ama olmadı. Futbolculuk hayatımda ben de böyle hatalar yatım. 1 ay bizden uzak kaldı Ahmet Oğuz. Geçen hafta süre aldı. Carole 2 gün antrenmana çıktı, riske etmek istemedim" şeklinde konuştu.



"TOPA SAHİP OLMAK ANA PLANIMIZDI"

Ana planlarının topa sahip olmak olduğunu aktaran 40 yaşındaki teknik adam, "Topa sahip olmak ana planımızdı. Beşiktaş baskı yapıyor ama belli bir bölümden sonra baskıyı kıracağımızı biliyordum. Topa sahip olmak için fazlasıyla çalışıyorum. Bu tür maçlarda topu ayağınızda tutmazsanız işiniz zor oluyor. Buralarda böyle hatalar cezasız kalmıyor" diye konuştu.



"BEN TÜRK HAKEMLERİNİ ÇOK SEVİYORUM"

Selçuk İnan, maçın hakemi Ali Şansalan'ın kararlarının sorulması üzerine, "Ben Türk hakemlerini çok seviyorum. Onları seviyorum. Kesinlikle yabancı hakemlerin gelmesini istemiyorum. Onları çok destekliyorum" cevabını verdi.