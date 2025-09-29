Tekmeye kafa koyacağız

Sadettin Saran, Fenerbahçe Başkanı olarak Kadıköy'de ilk maçını izledi. Galibiyetin ardından basının karşısına çıkan Saran, şöyle konuştu:Engelleri birer birer aşacağız. Bu takımda sevgi ve öz güven artacak.Taraftarımızla kenetlenemezsek şampiyon olamayız." Futbolcularla bol bol iletişimde olduğunu vurgulayan Saran, "Onlarla motivasyonel konuşmalar oluyor. 'Varınızı yoğunuzu verin, ben üzülmeyeceğim' dedim.dedi.Sadettin Saran, iki golde de sevincini görevine son verileceği ileri sürülen sportif direktör Devin Özek'le paylaştı. Sarmaş dolaş olan ikili, iddialara adeta cevap verir gibiydi.