Helal olsun Cantona!

FIFAve UEFA'ya İsrail'in uluslararası futbol organizasyonlarından men edilmesi çağrısı yapan, sosyal medya hesaplarından, "Hâlâ bu suçluları koruyacak kimse kaldı mı? Hâlâ bu suçluları kınamayan kimse kaldı mı? Hâlâ bu suçluları silahlandıran ülkeler kaldı mı? Hâlâ bu duruma soykırım demeyen kimse kaldı mı? Hâlâ böyle bir dehşet karşısında gözyaşı dökmeyen kimse kaldı mı?" sorularını yönelten Fransız futbol efsanesi Eric Cantona'dan yeni bir hamle geldi. Cantona, İsrail işgali altındaki Beytüllahim'de bulunan Aida mülteci kampının takımı "Lajee Celtic Club" formasını giyerek paylaşımda bulundu. Yaptığı gönderide, yardım kampanyasının İskoçya'daki Celtic taraftar grupları tarafından başlatıldığını belirten Cantona, forma satışından elde edilecek gelirlerin Filistinli mültecilere bağışlanacağını ifade etti.