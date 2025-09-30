Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan hakem tepkisi! "Kasıtlı müdahalelerle şekillenen maçlar..."

"KASITLI MÜDAHALELERLE ŞEKİLLENEN MAÇLAR OYNADIK"

Doğan, bugün sahada yaşananların da bu inşa sürecinin bir parçası olduğunu kaydederek, "Ligin ilk haftalarında takımımız, hakem kararlarının açık şekilde aleyhimize işlediği bir ortamda mücadele etti. Kasıtlı müdahalelerle şekillenen maçlar oynadık. Son olarak Fenerbahçe deplasmanında galibiyetimizin önüne yine hakemler tarafından ket vuruldu. Futbolun adil bir zeminde oynanması tek başına Trabzonspor için değil, bütün kulüpler için zorunluluktur. Adalet, herkese lazımdır." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzonspor'un en büyük gücünün her zaman taraftarı olduğunu da belirten Doğan, "Bugün de tüm süreçlerin sağlıklı ilerlemesi için en önemli unsur, sizlerin desteğidir. Yeniden yapılanma zaman alır ama sonunda daha güçlü ve daha sağlam bir Trabzonspor ortaya çıkar." ifadelerini kullandı.