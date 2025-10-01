Çılgın hayaller!

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın başını çektiği Süper Lig kulüplerinin bu yaz gerçekleştirdiği rekor transfer harcamaları Avrupa'da tartışılmaya devam ediyor. Aslan'ın, Liverpool maçı öncesi Türk futbolunu mercek altına alan The Athletic, çılgın transferleri masaya yatırdı. Haberde, 3 İstanbul ekibinin toplam harcamasının 282 milyon Euro'yu bulduğu belirtilirken, lig genelinde transferlere 354 milyon Euro ayrıldığı ifade edildi. Kulüplerin bu transfer gücünü büyük ölçüde gayrimenkul satışlarından elde ettikleri vurgulandı.

The Athletic, buna rağmen Süper Lig'in genel kalitesinin hâlâ düşük olduğunu ve Avrupa'da kupa için zamana ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Özellikle Aslan'ın, Osimhen'i Napoli'den 75 milyon Euro'ya transfer ederek Türkiye rekoru kırdığı hatırlatılan incelemede, Fenerbahçe'nin de Kerem Aktürkoğlu'na 22.5 milyon Euro verdiği aktarıldı. Türkiye'nin, transfer harcamasında İngiltere ve Suudi Arabistan'ın ardından üçüncü sırayı aldığı belirtildi.

Avrupa'da başarı için istikrar önemli

THE ATHLETİC, Süper Lig ekiplerinin transferlerdeki harcamalarla ilgili araştırma dosyasında Türk kulüplerinin yıllardır süregelen borç sorunlarını hafiflettiklerini yazdı. Özellikle kadrolarına büyük yatırımlar yapan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'da yeniden güçlü bir aktör olmayı hedefledikleri, ancak bunun sabır ve istikrarlı planlama gerektirdiği yorumuna yer verildi.