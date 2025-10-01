Domenico Tedesco’dan Jhon Duran’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

'KENDİSİ OYNAMAK İÇİN ÇOK YÜKSEK BİR MOTİVASYONA SAHİP'

Jhon Duran'ın sakatlık durumunun sorulması üzerine Tedesco, "Kendisi oynamak için çok yüksek bir motivasyona sahip. Bazı sakatlıklarda bu sakatlık 6 hafta sürecek dersiniz ve bu şekilde olur. Onun yaşadığı sakatlık bu şekilde değil. Jhon'un geçmiş kulüplerinde de ağrı sıkıntısı vardı. Bazı kulüpleri onu bu şekilde oynattılar. Bazen oyuncular bu tarz durumlarda acıyla oynayabilirler. Bir noktada oyuncu o acıya dayanamaz hale gelir. O noktaya geldiğinde de kontrol etmeniz gerekir. Bu tarz durumlarda zaman gerekiyor. Bir araya gelip analiz ettik. Oyuncu da bir an önce dönmek istiyor. Ben oyuncusunu oynamaya zorlayan bir teknik direktör değilim. Bir sakatlığı veya problemi olan oyuncuyu oynamaya zorladığınız zaman oyuncuyu kaybetme durumunuz vardır. Önce insanlık gelir. Ben her zaman oyuncularımı korurum. Birini suçlayacaksanız bu oyuncu olamaz" açıklamasında bulundu.

Taraftarın kendileri için önemine değinen Tedesco, "Özel bir mesajım yok. Çünkü onlara 'Tribünler alev alsın' derdim. Her zaman çok iyiler. Kendileri olsunlar yeterli. Bunu söylememin sebebi. Ben nerede olursam olayım taraftarlar en önemlisidir. Bizler yaptığımız işle onları mutlu edebiliriz. Onlardan bir tepki geldiği zaman da bununla baş etmeyi bilmemiz gerekiyor. Ben buraya gelmeden önce de Fenerbahçe'yi biliyordum. Taraftarlar her zaman haklıdır" diyerek sözlerini tamamladı.