G.Saray ile yarışa girdik, zarar ettik!

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç'un Kulüpler Birliği toplantısında önemli bir itirafta bulunduğunu açıkladı. Yıldırım şunları söyledi: "Gidip de böyle 70-80 milyon dolara adam Türkiye'de alınmaz. İngiltere'de alınır... Orada standartlar farklı.Ali Koç, Kulüpler Birliği'nde TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na 'dedi. Görüyor, biliyor, neden yapıyor? Kulüpler Birliği'nde onu en iyi anlayanlardan biri benim. Ali Bey'e bazı uyarılar yapmıştım, yönetimsel olarak. 'Üzülüyorum Ali' dedim.Diğer branşlarda çok başarılı oldu ama futbolda yapamadı. Burada başarısız kaldı."