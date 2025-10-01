G.Saray ile yarışa girdik, zarar ettik!

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç'un Kulüpler Birliği toplantısında önemli bir itirafta bulunduğunu açıkladı. Yıldırım şunları söyledi: "Gidip de böyle 70-80 milyon dolara adam Türkiye'de alınmaz. İngiltere'de alınır... Orada standartlar farklı. Galatasaray ligin ayarlarıyla oynadı. Bir oyuncu getiriyor 20-30 milyon. Fenerbahçe de ona uydu.
Ali Koç, Kulüpler Birliği'nde TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na 'Sidik yarışına girdik resmen Galatasaray ile ikimiz. Ne güzel borçları yoluna koymuştuk, son 2-3 sene bozuldu, her şey eskiye doğru gidiyor'
dedi. Görüyor, biliyor, neden yapıyor? Kulüpler Birliği'nde onu en iyi anlayanlardan biri benim. Ali Bey'e bazı uyarılar yapmıştım, yönetimsel olarak. 'Üzülüyorum Ali' dedim. Ali Bey'in etrafında çok çakal vardı. Menajerlerinden tut futbolla ilgili herkes akıl veriyor
. Bu kadar adamı dinlersen kafan karman çorman olur.
Diğer branşlarda çok başarılı oldu ama futbolda yapamadı. Burada başarısız kaldı."