Trabzonspor Başkanı Doğan’dan Uğurcan Çakır açıklaması: Böyle bir talep geleceği aklımızdan geçmiyordu

"UĞURCAN EN UFAK SIKINTI ÇIKARMADI"

Uğurcan içeride bulunduğu müddetçe takım içinde en ufak sıkıntı çıkarmadı, arkadaşlarıyla hep iyiydi, yönetimlerle hep iyiydi, hocalarıyla hep iyiydi, işin pozitif tarafındaydı. Daha önce Avrupa'dan transfer teklifi olduğunda Trabzonspor'a maksimum parayı kazandırmak istedi. Bu satış sürecinde de bize en ufak sıkıntı çıkarmadı. Trabzonspor'un yanında olmuştur her zaman Uğurcan.

"ARTIK BAŞKA TAKIMIN OYUNCUSU"

Uğurcan Çakır artık başka bir takımın oyuncusu. Bu konuya girmeyi çok istemezdim. Böyle bir soru geldi ve cevaplamak gerekirdi. Diyeceklerim bunlar.