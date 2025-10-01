Trabzonspor yetenek avında

Bu sezon kadrosuna kattığı genç oyuncularla dikkat çeken bordomavililer, boş durmuyor.Scoutlar Eren Mert ve Uğur Uzunali, Güney Amerika ülkesi Şili'de düzenlenenyerinde takip ediyor. Bordo-mavililerin kurmayları, genç isimleri tribünden izlerken, iki isim burada belirledikleri oyuncular üzerinde araştırma yapıp rapor hazırlayacak. Eren Mert, konuyla ilgili sosyal medyada yaptığı açıklamada,İlk maç 2019 finalinin rövanşı Ukrayna-Güney Kore. Hemen ardından Paraguay-Panama… 10 gün buralardayız" ifadelerini kullandı. Geleceğin yeteneklerinin boy gösterdiği turnuvada Türkiye'den başka temsilci bulunmuyor.