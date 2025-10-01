Trabzonspor yetenek avında

Bu sezon kadrosuna kattığı genç oyuncularla dikkat çeken bordomavililer, boş durmuyor. Trabzonspor scout ekibi, yetenek keşfi için şimdi de soluğu Güney Amerika'da aldı.
Scoutlar Eren Mert ve Uğur Uzunali, Güney Amerika ülkesi Şili'de düzenlenen FIFA U20 Dünya Kupası'nı
yerinde takip ediyor. Bordo-mavililerin kurmayları, genç isimleri tribünden izlerken, iki isim burada belirledikleri oyuncular üzerinde araştırma yapıp rapor hazırlayacak. Eren Mert, konuyla ilgili sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Brezilya'da kaldığımız bir haftadan sonra şimdi Uğur hocamla FIFA U20 Dünya Kupası için Şili'deyiz.
İlk maç 2019 finalinin rövanşı Ukrayna-Güney Kore. Hemen ardından Paraguay-Panama… 10 gün buralardayız" ifadelerini kullandı. Geleceğin yeteneklerinin boy gösterdiği turnuvada Türkiye'den başka temsilci bulunmuyor.