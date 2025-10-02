Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'den İrfan Can Eğribayat'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama
2.10.2025

Fenerbahçe Kulübü, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın ayak parmağında kırık tespit edildiğini duyurdu.

AA
Fenerbahçe'de tecrübeli eldiven İrfan Can Eğribayat antrenmanda aldığı darbenin ardından sakatlık yaşadı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında oyuncunun dün akşam yapılan antrenmanda sakatlandığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbol A takımı oyuncularımızdan İrfan Can Eğribayat'ın antrenmanda ayağına aldığı darbe sonrasında sağ ayak başparmağında kırık meydana gelmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."

27 yaşındaki kalecinin yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

