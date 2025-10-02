Fenerbahçe’den İrfan Can Eğribayat’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Fenerbahçe'de tecrübeli eldiven İrfan Can Eğribayat antrenmanda aldığı darbenin ardından sakatlık yaşadı.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında oyuncunun dün akşam yapılan antrenmanda sakatlandığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:
"Profesyonel futbol A takımı oyuncularımızdan İrfan Can Eğribayat'ın antrenmanda ayağına aldığı darbe sonrasında sağ ayak başparmağında kırık meydana gelmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."
27 yaşındaki kalecinin yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.