LEGIA VARŞOVA SAMSUNSPOR CANLI İZLE | Legia Varşova - Samsunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Samsunspor bu akşam UEFA Konferans Ligi ilk maçında Legia Varşova'ya konuk olacak. Temsilcimiz, ilk maçından galibiyet ile ayrılarak Konferans Ligi serüvenine iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Kritik karşılaşma öncesi Legia Varşova Samsunspor maçı yayın kanalı ve saatine ilişkin bilgiler merak ediliyor. Peki, Legia Varşova - Samsunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?