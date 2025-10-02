Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri LEGIA VARŞOVA SAMSUNSPOR CANLI İZLE | Legia Varşova - Samsunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?
Giriş Tarihi: 2.10.2025 11:29

UEFA Konferans Ligi’nde temsilcimiz Samsunspor bugün Legia Varşova ile karşı karşıya geliyor. Kritik karşılaşma öncesi ‘Legia Varşova Samsunspor canlı izle ekranı ve yayın kanalı’ futbolseverler tarafından araştırılıyor. Samsunspor’da Konferans Ligi kadro bildiriminden sonra transfer edilen Eyüp Aydın ve Ndiaye bu karşılaşmanın kadrosunda yer almıyor. Peki, Legia Varşova – Samsunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Samsunspor bu akşam UEFA Konferans Ligi ilk maçında Legia Varşova'ya konuk olacak. Temsilcimiz, ilk maçından galibiyet ile ayrılarak Konferans Ligi serüvenine iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Polonya'nın başkenti Varşova'da Marshall Jozef Pilsudski Stadı'nda oynanacak Legia - Samsunspor maçı 2 Ekim Perşembe akşamı saat 22:00'de başlayacak.

SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi 1. hafta kapsamında Legia Varşova - Samsunspor maçı TRT 1 kanalından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

NDİAYE VE EYÜP AYDIN KADRODA YOK!

Samsunspor'da Konferans Ligi'ne kadro bildirimden sonra transfer edilen Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın, kurallar gereği Legia Varşova maçında kadroda yer almayacak.

