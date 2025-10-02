Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA: Fenerbahçe Avrupa’da zafer peşinde! Tedesco’nun ilk 11’i belli oldu…
Giriş Tarihi: 2.10.2025 18:35 Son Güncelleme: 2.10.2025 18:37

SON DAKİKA: Fenerbahçe Avrupa’da zafer peşinde! Tedesco’nun ilk 11’i belli oldu…

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında sahasında Fransa temsilcisi Nice ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli takım, zorlu maçtan galip gelerek bu sezon Avrupa'daki ilk galibiyetini almak istiyor. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında sahasında Fransa temsilcisi Nice ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak müsabakayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek. Müsabakada Jovanovic'in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapacak. Novak Simovic ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU!

FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Asensio, İsmail Yüksek, Talisca, Nene, Kerem, En-Nesyri.

NICE: Diouf, Clauss, Bah, Oppong, Bard, Vanhoutte, Louchet, Sanson, Gouveia, Boga, Carlos.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1 yenilen sarı-lacivertliler, seyircisi önünde ilk puanlarını almaya çalışacak.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son müsabakada ise Antalyaspor'u 2-0 mağlup etmişti.

Sarı-lacivertlilere konuk olacak Nice, 6. haftası geride kalan Fransa Ligi'nde 7 puan ve averajla 12. sırada bulunuyor.

