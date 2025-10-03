Çorum FK 3 puanı 3 golle aldı!

Trendyol 1. Lig 9. hafta karşılaşmasında Çorum FK sahasında Manisa FK'yi 3-1 ile geçerek 3 puana uzanan taraf oldu.



Maçtan dakikalar:

8. dakikada Oğuz Gürbudak'ın açtığı ortayla buluşan Samudio, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. (1-0)

30. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın verdiği ara pasayla kaleciyle karşı karşıya kalan Oğuz Gürbudak, fileleri havalandırdı. (2-0)

38. dakikada Yapılan faulun ardından ceza sahasının dışından serbest vuruş kullanan Yusuf Erdoğan, topu yerden ceza sahasına gönderdi, Samudio düzgün bir şutla farkı 3'e çıkarttı. (3-0)

66. dakikada savunmadan dönen topla ceza sahasının önünde buluşan Birama Toure, sert bir şutla farkı 2'ye indirdi. (3-1)



Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Alparslan Şen, Azad İlhan, Harun Terin

Çorum FK: İbrahim Sehic, Attamah, Arda Şengül (Caner Osmanpaşa dk. 75), Üzeyir Ergün, Erkan Kaş, Pedrinho, Braian Samudio, Oğuz Gürbudak (Ferhat Yazgan dk. 75), Danijel Aleksic (Atakan Akkaynak dk. 65), Yusuf Erdoğan, Oğulcan Çağlayan (Emeka Friday Eze dk. 65)

Yedekler: Ahmet Kıvanç, Semih Akyıldız, Cemali Sertel, Kerem Kalafat, Atakan Cangöz, Eren Karadağ

Teknik Direktör: Çağdaş Çavuş

Manisa FK: Samet Karabatak, Christophe Herelle, Ada İbik, Ayberk Karapo, Bartu Göçmen, Birama Toure (Yunus Emre Yüce dk. 82), Yusuf Talum, Jonathan Lindseth, Yassine Benrahou (Muhammed Kibrit dk. 46), Mamadou Cissokho (Kadir Kaan Yurdakul dk. 46), Lois Diony

Yedekler: Vedat Karakuş, Osman Kahraman, Umut Erdem, Emre Akboğa, Saim Sarp Bodur, Ferhat İnal, Bekir Yılmaz

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Goller: Braian Samudio (dk. 8 ve 39), Oğuz Gürburdak (dk. 30) (Çorum FK), Birama Toure (dk. 66) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Atakan Akkaynak (Çorum FK), Mamadou Cissokho, Bartu Göçmen, Birama Toure (Manisa FK)