Derbide düdük Yasin Kol’da

SÜPER Lig'de haftanın hakemleri açıklandı. G.Saray ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği derbi karşılaşmasına Yasin Kol atandı. Yardımcıları Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci oldu. Yasin Kol, bu sezon G.Saray'ın 3-1 kazandığı Konya ile 0-0 biten Göztepe-F.Bahçe ve 1-1 tamamlanan Kocaeli- Kayseri karşılaşmalarında da düdük çaldı.

Mini Yorum

MUSTAFA ÇULCU

Yasin Kol, geçen sezon iki derbide düdük çaldı, ona bir güven oluşturdu. Çaresiz kalmış hakem yönetiminde, bu derbiye atandı. Galatasaray- Konyaspor maçından sonra 3 tane VAR görevi almış ve başka maçta düdük çalmamış. Hakemi zihinsel olarak etkileyebilecek bir atama. Zaten Yasin Kol, MHK'nin üstünde bir hakem. MHK'nin de üstüne bağlı bir hakem. Arka arkaya aynı takımın maçında görev almak hakem temayüllerine aykırı. Bu atama, bizim hakemlik kültürümüze göre uygun olabilir ama UEFA kültürüne göre doğru değil.