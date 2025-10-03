Fatih Tekke: Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık





"GENÇ OYUNCULARIMIZ DİNAMİK VE DEĞERLİ"

Oyun şablonunda bir değişiklik yapmadıklarını ifade eden Tekke, "Genç oyuncuların farklı mevkilerde oynamaları olabiliyor. Bizim takımımızda 30-40 milyon Euro'luk oyuncular yok. Genç ve dinamik oyuncularımız var. O yüzden saygıyı hak ediyorlar. Bazı oyuncularımızın geliştirmesi gereken yönleri var ama bunları kendileri de biliyor" şeklinde konuştu.



"TARAFTARIMIZIN DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Trabzonspor taraftarının maça ilgilisiyle ilgili gelen soruya ise Tekke, "Burası dolduğunda bizim işimiz çok daha kolaylaşıyor. Trabzonsporlular ve Trabzon insanı, oyuncularımızın eksik yönlerini destek vererek kapatabilir. Bugün buna ihtiyacımız var. Onların gücü bize önemli katkı sağlıyor. Biz 250-300 milyon Euro'luk bir takım değiliz. Desteğe ihtiyacımız var" dedi.

Tekke, milli arada hazırlık maçı yapmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.