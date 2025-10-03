Trabzonspor’un konuğu Kayserispor!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Zecorner Kayserispor'u konuk edecek.
Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadelede Ali Şansalan düdük çalacak.
İlk 7 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 14 puan toplayan bordo-mavililer, 3. sırada yer alıyor.
Kayserispor ise şu ana kadar Süper Lig'de galibiyeti bulunmazken ve 5 puanla 15. sırada bulunuyor.
İŞTE FIRTINA'NIN 11'İ
Trabzonspor XI: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Oulai, Okay, Folcarelli, Zubkov, Augusto, Onuachu
57. RANDEVU
Bugüne dek iki takım arasında oynanan 56 maçın 33'ü Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona erdi. 14 karşılaşmada taraflar eşitliği bozamazken 9 müsabakayı da Kayserispor kazandı.
Trabzonspor, 103 kez rakip fileleri havalandırırken bunun 68'ini kendi evinde kaydetti. Kayserispor ise Trabzonspor filelerine 60 gol bıraktı.
TRABZONSPOR ÜSTÜN OLAN TARAF
Trabzonspor, sahasında da rakibi karşısında genel olarak bariz üstünlük sağladı.
Bordo-mavililer, kendi evinde oynadığı 28 karşılaşmanın 19'unda sahadan galibiyetle ayrıldı. 6 maç beraberlikle sona ererken 3 müsabakayı da Kayserispor kazandı.
KAYSERİSPOR GALİBİYET HASRETİNE SON VERMEK İSTİYOR
Süper Lig'de oynadığı son 10 maçı kazanamayan Kayserispor (6B 4M), ligde devam eden en uzun galibiyet hasretinin sahibi konumunda.