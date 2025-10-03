Trabzonspor’un konuğu Kayserispor!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Zecorner Kayserispor'u konuk edecek.

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadelede Ali Şansalan düdük çalacak.

İlk 7 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 14 puan toplayan bordo-mavililer, 3. sırada yer alıyor.

Kayserispor ise şu ana kadar Süper Lig'de galibiyeti bulunmazken ve 5 puanla 15. sırada bulunuyor.