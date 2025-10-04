Dört dörtlük Trabzonspor

ZUBKOV VE OULAI İLKLERI YAŞADI

Trabzon'un 3. golünü atan Zubkov, bu sezon ağları ilk kez haval andır d ı. Geçen sezon devre arasında Karadeniz ekibine gelen Ukraynalı sağ kanat, bordo-mavililerde 9. golünü kaydetti. Augusto'nun golünde ortayı yapan yeni transfer Oulai de Trabzonspor'da ilk asistini yaptı.

ÇALIŞKAN AUGUSTO

Kafayla fileleri bulan Augusto, Trabzonspor'da üst üste ikinci golünü atarken toplamda 3. kez ağları sarstı. Brezilyalı oyuncu, en son art arda sevinci, geçen sezon Cercle Brugge'de Mayıs ayında yaşamıştı.

12'DEN VURDU

Cezasının bitmesiyle formayı alan Okay golle döndü. Bu sezon ağları ilk kez bulurken 383 gün sonra (Beşiktaş: 1-1) sevindi. Okay, Trabzon'da da 12. golünü attı.

ONANA DEVLEŞTİ

TRABZONSPOR'UN yeni eldiveni Andre Onana, transferinin hakkını veriyor. Kamerunlu kaleci, Kayseri karşısında ilk yarıda 5, ikinci 45'te 2 olmak üzere 7 kritik kurtarışla devleşti. Bordomavili formayla 4. maçına çıkan Onana, ilk kez bir karşılaşmayı gol yemeden tamamladı.

DİREK ŞANSSIZLIĞI

Kayseri karşısında Onuachu, Folcarelli ve Sikan ile 3 kez direğe takılan Trabzonspor, bu şanssızlığı toplamda 6 kez yaşadı.