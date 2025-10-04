Orkun Kökçü: Bölye bir şeyin olmaması lazım

Beşiktaş'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Orkun Kökçü, 1-1 berabere biten Galatasaray derbisinni ardından açıklamalar yaptı.

Karşılaşmaya iyi başladıklarını ve öne geçmelerine rağmen avantajı koruyamadıklarını dile getiren Kökçü, şu ifadeleri kullandı:

"İyi başladık. Öne geçtik. Zor bir deplasman tabii. Kırmızı kart yediler. Oyunun hakimiyeti bizde olması lazımdı ama beceremedik. O iyi değildi. Yine de mücadele ettik, 1-0 öndeydik. Küçük bir hata yaptık, 1-1 oldu. Ondan sonra aslında topu çevirmeye başladık. Yine de yetmedi. Şanslar ürettik ama yararlanamadık."

"BÖYLE BİR ŞEYİN OLMAMASI LAZIM"

Kökçü, özellikle ikinci yarıda fazla oyuncu avantajını kullanamadıklarını vurgulayarak eleştirilerde bulundu:

"Önde basmamız lazımdı. 1 kişiydi fazlaydık ama yapmadık. Daha kolay bir maç olabilirdi ikinci yarı. Kendimizi zor durumda bıraktık. 1-1'den sonra onlar yine de top çevirdiler. Böyle bir şeyin olmaması lazım. Analiz edeceğiz. Daha iyi olmamız lazım."