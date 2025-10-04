Rizespor patladı!

Süper Lig'de bu sezon bir türlü çıkış yakalayamayan ve sadece 1 galibiyeti bulunan Çaykur Rizespor, Antalya deplasmanında gol oldu yağdı: 5-2. İlhan Palut'un talebeleri, 4. dakikada Jesurun Rak- Sakyi ile öne geçerken 9'da Vaclav Jurecka farkı 2'ye yükseltti. 4 dakika sonra Soner Dikmen, Akdeniz ekibini umutlandırdı. İkinci devrede Karadeniz takımı yüklenirken 48'de Rak-Sakyi bir kez daha fileleri havalandırdı. 59'da Antalya'da Van de Streek, üst üste gördüğü iki sarı kart sonrası kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Rakip kaleyi ablukaya alan Rize, 86'da Zeqiri ile 4-1'i bulurken 89'da Cvancara skoru 4-2'ye getirdi. 90+1'de Mihaila sonucu belirledi: 5-2. Böylece rakibinden daha fazla (%51'e 49) topla oynayan, daha çok şut (15'e 14) atan, başarılı pas (396'ya 389) yapan, korner (6'ya 2) kullanan Antalya, 3 farklı mağlup oldu.

BELÖZOĞLU İLE DEVAM KARARI

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, maçın ardından istifa sinyali verdi. "Bizim adımıza çok büyük hayal kırıklığı" diyen Belözoğlu, "Bu mağlubiyetin oluşmasında benim ve oyuncularım kadar, bence Türkiye'nin açık ara en kötü hakeminin de (Ozan Ergün'ü kast ediyor) payı var. Bize karşı 2-3 haftadır bakışı hissediyorum. Başkanla konuşup gereğini yapacağım" ifadesini kullandı. Başkan Rıza Perçin ise "Hocamızla devam edeceğiz. Milli aradan sonra çıkışa geçeceğiz" dedi.





YOK BÖYLE GOL!

ÇAYKUR Rizespor'un Antalya'ya attığı 5. gol çok konuşulacak cinsten… Kaleci Julian'ı önde gören Rumen sol kanat oyuncusu Mihai Valentin Mihaila, 90+1'de kendi yarı sahasından sert bir şut gönderdi. Antalyaspor'un file bekçisinin çaresiz bakışları arasında bu top filelerle buluştu.