Süper Lig’de dev derbi! Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor...

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş dev derbide karşı karşıya geliyor.
Rams Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Yasin Kol yönetecek. Mücadelenini VAR koltuğunda ise Ali Şansalan yer alacak.
Son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray, 2025-26 sezonuna da "7'de 7" yaparak başladı. En yakın rakibinin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, sezonun ilk derbisinden de galibiyet çıkartarak "8'de 8" yapma hedefinde.
Ligde 1 maçı eksik Beşiktaş, oynadığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı. 12 puanla 5. sırada yer alan siyah-beyazlılar, derbiden galibiyetle çıkarak zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor.
İŞTE İLK 11'LER
Galatasaray XI: Uğurcan, Jakobs, Abdulkerim, Davinson, Singo, Lemina, Torreira, İlkay, Yunus, Barış, Osimhen.
Beşiktaş XI: Mert, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Ndidi,Orkun, Rafa, Cerny, El Bilal, Abraham.
GALATASARAY, SÜPER LİG'DEKİ SON 15 MAÇI KAZANDI
Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'deki son 15 maçından galibiyetle ayrıldı.
Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 15 maçı karşılaşmayı kazandı.
Galatasaray, söz konusu süreçte rakiplerinin ağlarını 41 kez sarsarken sadece 4 gol yedi.
ASLAN REKOR PEŞİNDE
Süper Lig'de çıktığı 7 maçı da kazanan Galatasaray, Beşiktaş derbisinden galibiyetle ayrılması durumunda tarihinin en iyi başlangıç rekorunu geliştirecek.
Ligde ilk 7 haftada puan kaybı yaşamayan sarı-kırmızılılar, 2009-10 ve 2024-25 sezonlarındaki "6'da 6'lık" başlangıcını geride bırakarak rekor kırdı. Galatasaray, bugünü de 3 puanla geçmesi halinde kendi rekorunu bir maç daha artıracak.
SANCHEZ KART SINIRINDA
Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, derbiye sarı kart sınırında çıkacak.
Ligde geride kalan bölümde 3 sarı kart gören tecrübeli futbolcu, derbide kart görmesi halinde 9. haftadaki RAMS Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek.
BEŞİKTAŞ LİGDEKİ SON İKİ MAÇINI KAZANDI
Beşiktaş, derbi öncesinde Süper Lig'de oynadığı son 2 karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrıldı.
Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Zecorner Kayserispor'u deplasmanda 4-0 yenen siyah-beyazlı takım, 7. haftada ise sahasında Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti.
Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın yönetiminde bu sezon ilk kez üst üste iki resmi maçı kazandı.
RAFA SILVA ÇIKIŞA GEÇTİ
Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Rafa Silva'nın son maçlardaki performansı teknik direktör Sergen Yalçın'ın yüzünü güldürüyor. Süper Lig'de bu sezonki 6 maçta 5 gol sevinci yaşayan Rafa Silva, takımının en büyük gol umudu konumunda bulunuyor.
Zecorner Kayserispor maçında hat-trick yapan 32 yaşındaki oyuncu, ikas Eyüpspor ve Kocaelispor karşılaşmalarında da gol sevinci yaşadı.
SERGEN YALÇIN 1440 GÜN SONRA DERBİYE ÇIKACAK
Beşiktaş'ta 2. dönemini yaşayan teknik direktör Sergen Yalçın, 1440 gün sonra Galatasaray'a rakip olacak.
Ocak 2020'den Aralık 2021'e dek siyah-beyazlı takımı çalıştıran Yalçın, Beşiktaş'ın başında son olarak 25 Ekim 2021 tarihinde Galatasaray derbisine çıktı.
Siyah-beyazlılar, Dolmabahçe'de oynanan söz konusu mücadeleyi 2-1 kazandı. Sergen Yalçın, bu derbi maçıyla 3 yıl 11 ay 9 gün sonra Beşiktaş ile RAMS Park'a çıkacak.