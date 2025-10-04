Süper Lig’de dev derbi! Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor...

ASLAN REKOR PEŞİNDE

Süper Lig'de çıktığı 7 maçı da kazanan Galatasaray, Beşiktaş derbisinden galibiyetle ayrılması durumunda tarihinin en iyi başlangıç rekorunu geliştirecek.

Ligde ilk 7 haftada puan kaybı yaşamayan sarı-kırmızılılar, 2009-10 ve 2024-25 sezonlarındaki "6'da 6'lık" başlangıcını geride bırakarak rekor kırdı. Galatasaray, bugünü de 3 puanla geçmesi halinde kendi rekorunu bir maç daha artıracak.