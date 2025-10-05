Bir başka Trabzonspor

Yeni transferler ve genç oyuncularla çehresi değişen Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde bu sezon bir başka oynuyor.8 haftalık süreçte 5 galibiyet-2 beraberlik-1 yenilgi elde eden Fırtına, şampiyon olduğu 2021-22'den sonra en iyi dönemini yaşıyor.Bordo-mavililer, 2022-23'te 16, 2023-24'te 12, geçen sene oynadığı ilk 8 karşılaşmada 12 puan elde etmişti.Trabzonspor'un kalecisi Andre Onana, Kayserispor karşısında gösterdiği performansla alkışları topladı. Rakibin 7 şutuna da gol izni vermeyen Kamerunlu eldiven, kariyerinde gol yemediği maçlar arasında en fazla kurtarış yaptığı ikinci maçı oynadı. Onana'nın kalesini kapattığı müsabakalar arasında Liverpool (8 kurtarış, Aralık 2023) ve Vitesse (7 kurtarış, Eylül 2018) mücadeleleri yer alıyor.