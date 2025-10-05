Domenico Tedesco: "Bugünkü 1 puandan mutlu olmamız gerekiyor"

Bugünkü 1 puandan mutlu olmamız gerekiyor. Böyle bir maçı 5 kez oynarsanız 4 kez kaybedersiniz. Çok fazla orta yapma ve bitirme imkanımız vardı ancak orta yapmak için 10 saniye beklerseniz rakip de buna engel olur. Bazı şeyleri düzeltmemiz gerekiyor. 3. bölgede çok bulunduk ama etkili olamadık. Duran toplardan da olsa gol atacağımız hissiyatında değildim. Gol atabileceğimiz bir his bugün için bende oluşmadı. Taraftarlar buraya seyahat ediyorlar, para harcıyorlar. Onların her şeye hakkı var.