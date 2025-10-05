Gençlerbirliği’nde kriz büyüyor! Başkanın tefecilerden borç aldığı ortaya çıktı

Gençlerbirliği Kulübü'nde son yılların en büyük yönetim krizlerinden biri yaşanıyor. Yönetim kurulu üyeleri tarafından yapılan ortak açıklamada, Başkan Osman Sungur'un kulübün maddi kaynaklarını yönetim kurulundan gizleyerek tefecilerden yüzde 70'e varan faiz oranlarıyla borç aldığı belirtildi.
Açıklamada, Sungur'un göreve geldiği günden bu yana kulübe kişisel bir katkı sunmadığı, buna rağmen kulübü ciddi bir mali darboğaza soktuğu vurgulandı. Yönetim üyeleri ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelen ödeneklerin kullanımına dair bilgi verilmemesi nedeniyle kulüpte şeffaflık krizinin yaşandığını ifade etti.
ŞEFFAFLIK KRİZİ BÜYÜYOR
Kulüp içinden sızan bilgilere göre, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelen bütçenin nerelere harcandığına dair yönetim kuruluna düzenli bilgi verilmedi. Bu durum, yönetim içinde ciddi bir şeffaflık krizi yarattı.
Yönetim kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Sungur'un başkan seçilmesinin ardından "Bir TL bile vermem" dediği, kulübe kişisel bir maddi katkı sağlamadığı öne sürüldü. Buna karşın kulübün bu süreçte yaklaşık 400–500 milyon TL borç yükü altına girdiği, bu borçların bir kısmının yüksek faizli tefeci kaynaklarından temin edildiği iddia edildi.
GENEL KURUL İHTİMALİ GÜÇLENİYOR
Başkan Sungur'un bir süre önce "Ben para vermem, çekiliyorum" diyerek istifa sinyali verdiği, ancak yeni başkan adaylarının gündeme gelmesiyle bu kararından vazgeçtiği belirtildi. Yönetim kurulu üyeleri ise Sungur'un olağanüstü genel kurul kararına karşı çıkarak, "Gençlerbirliği'nin geleceği kişisel hırsların önüne geçmelidir. Kulübümüz kimsenin şahsi hesaplarına teslim edilemez." değerlendirmesinde bulundu.
Yönetimdeki gerginlik son toplantılarda doruğa çıktı. Sungur'un geçtiğimiz Perşembe günü yapılan toplantıyı tartışmaların ardından terk ettiği, ardından yönetim içinde başkan değişikliği senaryolarının konuşulmaya başlandığı öğrenildi.
Yönetimden giderek izole edilen Osman Sungur'un ise "Beni genel kurul seçti, sizi ben. Benim olmadığım yerde yönetimden hiç kimse başkan olamaz." sözleriyle rest çektiği öne sürülüyor.
Kırmızı-siyahlı yönetimde tansiyonun yükseldiği, Sungur'un son toplantıyı tartışmaların ardından terk ettiği öğrenildi. Yönetim içinde yeni başkanlık senaryoları gündeme gelirken, Başkan Sungur'a şu an ulaşılamıyor.