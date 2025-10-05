Gençlerbirliği’nde kriz büyüyor! Başkanın tefecilerden borç aldığı ortaya çıktı

ŞEFFAFLIK KRİZİ BÜYÜYOR

Kulüp içinden sızan bilgilere göre, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelen bütçenin nerelere harcandığına dair yönetim kuruluna düzenli bilgi verilmedi. Bu durum, yönetim içinde ciddi bir şeffaflık krizi yarattı.

Yönetim kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Sungur'un başkan seçilmesinin ardından "Bir TL bile vermem" dediği, kulübe kişisel bir maddi katkı sağlamadığı öne sürüldü. Buna karşın kulübün bu süreçte yaklaşık 400–500 milyon TL borç yükü altına girdiği, bu borçların bir kısmının yüksek faizli tefeci kaynaklarından temin edildiği iddia edildi.

GENEL KURUL İHTİMALİ GÜÇLENİYOR

Başkan Sungur'un bir süre önce "Ben para vermem, çekiliyorum" diyerek istifa sinyali verdiği, ancak yeni başkan adaylarının gündeme gelmesiyle bu kararından vazgeçtiği belirtildi. Yönetim kurulu üyeleri ise Sungur'un olağanüstü genel kurul kararına karşı çıkarak, "Gençlerbirliği'nin geleceği kişisel hırsların önüne geçmelidir. Kulübümüz kimsenin şahsi hesaplarına teslim edilemez." değerlendirmesinde bulundu.