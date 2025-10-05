Pendik 3 golle şov yaptı

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Atko Grup Pendikspor, sahasında ağırladığı ligin dibindeki Adana Demirspor'u rahat bir oyunla 3-0 mağlup etti. Ev sahibinde Mallik Wilks 18 ve 43. dakikalarda takımına iki gol kazandırırken, Jonson Clarke-Harris de bir golle skora katkı sağladı.
Bu iki futbolcunun performansı maçın kaderini belirleyen en önemli faktör oldu. Bu sonuçla zirve mücadelesi veren Pendikspor puanını 18'e yükseltti. Ofansif anlamda etkili olamayan ve son 8 haftada hiç puan kazanamayan Mavi Şimşekler, -17 puanda kaldı.