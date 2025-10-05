Pendik 3 golle şov yaptı

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Atko Grup Pendikspor, sahasında ağırladığı ligin dibindeki Adana Demirspor'u rahat bir oyunla 3-0 mağlup etti.Bu iki futbolcunun performansı maçın kaderini belirleyen en önemli faktör oldu. Bu sonuçla zirve mücadelesi veren Pendikspor puanını 18'e yükseltti. Ofansif anlamda etkili olamayan ve son 8 haftada hiç puan kazanamayan Mavi Şimşekler, -17 puanda kaldı.