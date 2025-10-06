Bakan Bak, Fenerbahçe yönetimini kabul etti!

Görüşmede Bakan Bak, Fenerbahçe'nin olimpik ve paralimpik branşlara en çok destek veren kulüp olduğunu vurgulayarak teşekkür etti. Bakan Bak, yeni yönetimden amatör branşlara olan desteğin artarak devam ettirilmesi talebinde bulundu.