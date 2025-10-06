İcardi soluğu Madrid’de aldı!

Liverpool ve Beşiktaş maçlarında yedek soyunan ve bu duruma bozulan Mauro İcardi milli arayı fırsat bilip soluğu İspanya'nın başkenti Madrid'de aldı. Beşiktaş maçı sonrası zaman kaybetmeden elinde valizle stattan ayrılan ve sırtı dönük fotoğraf paylaşımı yapan
32 yaşındaki yıldız futbolcu, sevgilisi China Suarez ile tatile çıktı. Bu durum G.Saray taraftarının tepkisini çekti ve ''Tam hazır olamamana rağmen idman yapmayıp yurt dışına gidemezsin'', ''Takımın artık sana ihtiyacı yok'' gibi yorumlarda bulunuldu.
Arjantinli santrfor bu sezon 9 maçta 5 gol kaydetti.