UEFA’dan sürpriz hamle! İlk kez yaşanacak...

Avrupa futbolunun patronu UEFA, kıta tarihine geçecek bir karara onay verdi. La Liga takımları Villarreal ve Barcelona, ligin 17. haftasında karşı karşıya gelecek. Ama iki takım Villarreal'in evinde değil Amerika Birleşik Devletleri'nde Miami'de birbirlerine üstünlük kurmaya çalışacak.

Serie A takımlarından Como ve Milan ise ligin 16. haftasında karşılaşacak ancak Avustralya kıtasında kozlarını paylaşacak

4 takım ve ülke federasyonları, maçların oynanabilmesi için UEFA'ya talepte bulundu. UEFA, talepleri kabul etti.

UEFA'nın onay vermesiyle Avrupa futbolunda bir ilk yaşanacak. Avrupa'daki ulusal ligdeki bir maç ilk kez kıta dışında oynanacak.