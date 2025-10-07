Eğitmen Onana!

Trabzonspor'un Manchester United'dan kiraladığı kaleci Andre Onana, bordomavililerin genç file bekçileriyle yakından ilgileniyor. HT Spor'a konuk olan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Onana'nın, talepleri olmamasına rağmen genç kalecilerle birebir ilgilendiğini aktarırken, "Altyapıdaki üç kalecimizi bizzat çalıştırıyor. Şu anda bizim için büyük bir şans gibi görünüyor"
dedi. Akıllarında her zaman zirve olduğunu da aktaran Doğan, "Fatih Tekke, ekibi ve oyuncularımızı tebrik ediyorum. Hocamız yüreğini ortaya koydu, tesislerde kaldı. Devre arasında hocamızın talebi olursa, yeni isimleri takıma katmak için elimizden geleni yapacağız"
ifadelerini kullandı. Ekonomik durum içinse "Rakiplerimizin ağzından borç lafı çıkmıyor. Saygı duyuyorum. Ama onların borçlarının 20-25 milyar konuşulduğu yerde bizim şu an 2.5 milyar TL"
diye konuştu.