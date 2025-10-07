Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ole Gunnar Solskjaer'in yeni görevi belli oldu!
Giriş Tarihi: 8.10.2025 01:05

Sezon başında Beşiktaş ile yollarını ayıran Ole Gunnar Solskjaer'in yeni adresi ortaya çıktı.

Beşiktaş ile sezon başında yollarını ayırdığı Ole Gunnar Solskjaer'in yeni adresi belli oldu.

Norveçli teknik adam, Beşiktaş'taki 7 aylık serüveninin ardından eski işine geri döndü.

UEFA ANALİSTLİĞİ YAPACAK

Beşiktaş'ı çalıştırmadan önce UEFA'da maç analistliği görevi yapan Norveçli teknik adam, yeniden bu görevi gerçekleştirecek.

Solskjaer, Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt ve Tottenham arasında oynanan ve 2-2 sona eren karşılaşmayı değerlendirdi. UEFA, resmi hesabından Solskjaer'in maç analizini paylaştı.

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

19 Ocak'ta Beşiktaş'taki görevine başlayan Ole Gunnar Solskjaer, siyah-beyazlı takımın başında 29 maça çıktı ve 1.72'lik puan ortalaması tutturdu.

