Ole Gunnar Solskjaer’in yeni görevi belli oldu!

Beşiktaş ile sezon başında yollarını ayırdığı Ole Gunnar Solskjaer'in yeni adresi belli oldu.
Norveçli teknik adam, Beşiktaş'taki 7 aylık serüveninin ardından eski işine geri döndü.
UEFA ANALİSTLİĞİ YAPACAK
Beşiktaş'ı çalıştırmadan önce UEFA'da maç analistliği görevi yapan Norveçli teknik adam, yeniden bu görevi gerçekleştirecek.
Solskjaer, Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt ve Tottenham arasında oynanan ve 2-2 sona eren karşılaşmayı değerlendirdi. UEFA, resmi hesabından Solskjaer'in maç analizini paylaştı.