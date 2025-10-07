TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan kulüplere tarihi çağrı: Hakemlere saldırmayın baltaları gömün!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Spor'a konuk olurken önemli açıklamalar yaptı. Türk futbolunun problemleri olduğunu vurgulayan Hacıosmanoğlu, şu ifadeleri kullandı: "30 senenin sorunlarının 1 senede çözülmesini bekleyemezsiniz. Biz devrim, değişim yapıyoruz. Sistemin böyle devam etmesini isteyenler olduğu sürece zaman alacak. Alttan, kimseye aidiyet duygusu olmayan pırıl pırıl genç hakemler geliyor, çıkıp maçlarını yönetecekler. Saldırılar devam ettiği sürece hakemlerin adaletli olması mümkün değil."

YERLİ İLE YABANCI VAR'IN FARKI YOK!

"Zaman tanısın kamuoyu, insanlar baskıyı bıraksın. Herkesin ciğerinin kaç gram olduğu belli. Hakem açıklanıyor. Bir sürü sitem oluyor. Bir yönetsin maçı önce, bir görelim. Baltaları gömün. Eleştiriye, fikirlere, ortak istişareye açığız. Kimseyle husumetimiz yok. Ama kimse bizi yönetemez! Futbolda eşitlikten rahatsız olup da imtiyaz bekleyenler yok mu? Var. Hakemlere her türlü destek oluyoruz. Hakemlerimiz çekidüzen verecekler, daha cesur olacaklar ve başaracaklar. Yerli ve yabancı VAR'ın istatistiklerine baktım, arada yüzde 1 fark bile yok."



KATİL İSRAİL'İ HİÇBİR ÜLKE İSTEMİYOR!

Gazze'deki soykırımını sürdüren katil İsrail'in futbol kulüplerinin men edilmesi için FIFA ve UEFA'ya mektup yazdığını hatırlatan Hacıosmanoğlu, "Futbol unsurlarına bir şey demiyorum ama katillerin uzantılarıyla hem biz hem Avrupa'nın birçok ülkesi aynı yerde olmak istemiyor. Yüksek sesle dile getirmeye devam edeceğiz. Görüşmelerimiz devam ediyor. 15-16'sında İtalya'ya davet edildim konuşmacı olarak panele. Orada da yüksek sesle dile getireceğiz bu konuları. İnşallah Cumhurbaşkanımızın izini takip ederek İstanbul'da bir toplantı yapacağız. UEFA'ya bağlı federasyonlarla görüşeceğiz" diye konuştu.



GÜNDOĞDU'YA İNANIYORUZ

"MHK Başkanımız Ferhat Gündoğdu'ya inanıyoruz, kendisi hakemlik sistemini düzeltmek için çok çabalıyor. Adama FETÖ bağlantılı diyorlar. Benim yanımda FETÖ bağlantılı biri asla çalışamaz! Kulüpler madem çok istiyorsa, alsınlar MHK'yı kendileri yönetsinler! Galatasaray-Beşiktaş derbisinde kural hatası yok, o bir hakem hatası. Süper Lig'in ikinci yarısında derbi olmasa da kadın hakemimiz maç yönetecek. Türk futbolu bizden memnunsa, göreve devam ederiz. Düşündüklerimizin %20'sini hayata geçirdik."



SÜRPRİZ CEZA ÇIKABİLİR!

"TEK tip futbolcu sözleşmesini hayata geçirdik. UEFA ve FIFA'nın istediği bir şeydi. Aksine hareket eden futbolcu ve kulüp için çok ağır cezalar var. Limit konusuna da çok önem veriyoruz. Aklınıza gelmeyecek kulüplerin UEFA ve FIFA'da sıkıntılar yaşama ihtimali var."



G.SARAY, M.CİTY'Yİ YENER!

"LIVERPOOL maçındaki açıklamamdan dolayı 'futbolu bilmiyor' diye alay konusu oldum. Ukala tipler şunu bilsin ki, ben onlardan 10 kat daha futbolu biliyorum. Bizim dönemimizdeki Liverpool efsaneydi! Barcelona veya Real Madrid mi vardı o zaman? İnanarak söyledim... Okan Hoca ve G.Saraylı futbolcularımız bizi mahcup etmedi. Galatasaray, Manchester City'yi de yener."



GOL ÇİZGİSİ TEKNOLOJİSİ GELECEK

ÇOK yoğun çalıştıklarının altını çizen İbrahim Hacıosmanoğlu, "TFF'de harcadığım 15 aylık mesaiyi, kendi işim için harcamadım! Her gün 09.00'da gidiyoruz. Kimseye mavi boncuk dağıtmıyoruz! TFF'de kalmak için kimseye boyun eğme gibi durumumuz yok" dedi. TFF'de ilk kez eski bütçeli yönetim devralındığını belirten Başkan, şöyle devam etti: "680 milyon TL eksideydik, onu kapattık. Ekonomiyi daha da düzelttikçe, gol çizgisi teknolojisini de hayata geçiririz. Korsan yayın ve bahis konusunda ciddi çalışmalarımız var. En büyük felaketlerden birisi korsan yayın. Yayıncı kuruluş ile toplantısını yapacağız. Yayını anında kesen bir sistem var, bunu hazırlayan arkadaşlarla görüştük. Bunu hayata geçirmemiz lazım. Oradan gelecek gelir, Anadolu kulüplerine büyük katkı sağlar, kulüpler gelişir."