Trabzonspor’da Fatih Tekke etkisi! 210 günde zirve yürüyüşü

FATİH TEKKE'DE YUVADA KENDİNİ BULDU

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, teknik adamlık kariyerinin en iyi sezon başlangıcını bordo-mavili takımda gerçekleştirdi. Bu sezon Kocaelispor, Kasımpaşa, Antalyaspor, Fatih Karagümrük ve Kayserispor maçlarını kayıpsız geçen Trabzonspor, evinde Samsunspor ve Gaziantef FK ile berabere kalırken, deplasmanda ise Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. 17 puanlı Karadeniz ekibinde Teknik Direktörü Fatih Tekke, 2.13 puan ortalaması yakaladı.