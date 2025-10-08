A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Bulgaristan ve Gürcistan maçlarından galip ayrılarak Dünya Kupası yolunda ikinci sırayı garantilemek istediklerini belirtti. Türk Milli Takımı'nın bir parçası olmaktan mutlu olduğunu belirten İtalyan çalıştırıcı, şu sözlerle herkesi desteğe çağırdı: "Çok önemli iki maç oynayacağız. Hedefimiz ikinciliği garantilemek. Sonrasında neler yapabileceğimize bakacağız. Dünya Kupası'na gidebilmek için her şeye sahibiz. Deplasmandan galibiyetle döndüğümüzde çok yoğun duygularla dönüyoruz. Pilotlarımızın mesajları da bizi her seferinde duygulandırıyor, hosteslerin mutluluğu bizi ayrıca mutlu ediyor. Birlikteliğin hedefinin her zaman Amerika'ya doğru devam edeceğini biliyorum."

THY İLE 3 YIL DAHA

TFF ile Türk Hava Yolları arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Törende konuşan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "18 yıldır Türkiye Futbol Federasyonu'na kesintisiz destek veren ülkemizin bayrak taşıyıcı markası Türk Hava Yolları ile olan anlaşmamızı 3 yıl süreyle yeniledik" dedi.

BULGARİSTAN'A TAKTIK HAZIRLIK

E Grubu'nda Cumartesi günü karşı karşıya geleceğimiz Bulgaristan maçının hazırlıklarına A Milli Takımımız dün yapılan idmanla devam etti. Basına kapalı çalışmada Vincenzo Montella'nın taktik ağırlıklı bir idman yaptığı ve zaman zaman da çalışmayı durdurup oyunculara rakiple ilgili bireysel bilgiler verdiği öğrenildi.