Gelen gideni arattı

Sezona 10 yeni transferle başlayarak kaleden forvete kadar kabuk değişimine giden Fenerbahçe, sergilediği futbolla hayal kırıklığı yaşattı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de geride kalan 8 haftada lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kalırken, 75 milyon Euro'luk bonservis ve kiralama bedeli harcaması karşılık bulmadı. İşte gelen-giden farkı:

TADİC GİTTİ, NENE/ASENSİO GELDİ

Sağ kanatta ve 10 numarada değişmeli oynayan 36 yaşındaki Tadic, geçen dönem ekim ayının ilk çeyreğine kadar 6 gol-3 asistle takımına liderlik etmişti. Ancak hem sağdaki Nene hem de 10 numaradaki Asensio, bir Sırp oyuncu etmedi ve toplamda 2 gol atabildi.

DZEKO'NUN BAYRAĞI DURAN'DA

İki sezon boyunca takımının skor yükünü çeken (45 gol) 39 yaşındaki Dzeko, kritik anlarda sahne alıyordu. 1 aydan fazladır sakat olan Duran, performansından çok 21 milyon Euro'luk maaşıyla konuşuldu. 6 maçta 1 gol kaydedebildi.

AMRABAT'IN YERİNE ALVAREZ

Ön liberoda önündeki arkadaşlarını rahatlatan Amrabat, attığı uzun toplarla takımı hücuma kaldırırken, hızıyla da fark yaratıyordu. Sakatlık yaşayan Alvarez, fizik olarak hazır değilken Fenerbahçe'ye de henüz uyum sağlayamadı.

LİVAKOVİC-EDERSON

Brezilyalı file bekçisi Ederson, İrfan Can Eğribayat ve Livakovic'in formsuzluğu sebebiyle transfer edildi. Manchester City'den büyük beklentilerle gelen 32 yaşındaki eldiven, 11 milyon Euro'luk maaşının karşılığını şimdiye kadar veremedi. 10 şutta 5 gol yedi, yüzde 50 kurtarış değerinde kaldı.