İcardi’nin gönlünde 3-5-2 var

Liverpool ve Beşiktaş maçlarında ilk 11'e alınmayan Mauro İcardi, yedek kalmayı kabullenemedi! Maç önü ısınma hareketlerini soyunma odasında yapan İcardi, 90 dakikanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakarak stattan hızlıca ayrıldı. Süper Lig'de 5 gole imzasını koyan Arjantinli santrfor, Osimhen'in takıma dönüşüyle hocasından kesik yedi. Okan Buruk, fizik olarak hâlâ yüzde yüz hazır olmayan İcardi'yi hücumda hareketsiz kaldığı gerekçesiyle 11'e koymuyor. Tangocu ise hocasının 3-5-2 sistemini denemesini istiyor. Osimhen'le birlikte çift forvetli düzeni hem kendisi hem de takım için ideal gören yıldız oyuncu, bu düşüncesini teknik heyetle paylaştı.

ÜÇLÜ SAVUNMA İLE KALE TEHLİKEDE

Üçlü savunmayla çıktığı Alanya deplasmanında rakibine çok fazla pozisyon veren Galatasaray, dörtlü dizilişe döndüğü Liverpool maçında kalesini gole kapatmıştı. Tek forvetli sisteme alışkın durumda olan sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk'un ilk tercihi Osimhen. Güncel planlamada Mauro İcardi ise şu an B Planı konumunda.