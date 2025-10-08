Mario Lemina: “Galatasaray, Türkiye’nin Real Madrid’i!”

Galatasaray'ın yıldızı Mario Lemina, milli takım için gittiği ülkesi Gabon'da So Foot'a açıklamalarda bulundu.
Mario Lemina yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray'a dönmem para meselesi değildi. Burada yaşadığım duyguları yeniden yaşamak istedim. Birkaç yıl önce biri bana 'Galatasaray'a imza atacaksın' deseydi, 'asla' derdim. Avrupa'daki birçok futbolcu gibi düşünürdüm. Ama bu kulüp bana her şeyi verdi.
"ADETA YENİDEN DOĞDUM"
Türkiye'de futbolun o coşkulu yönünü burada tanıdım. Bana sorumluluk verdiler, adeta yeniden doğdum. İstanbul'daki ilk dönemimden sonra artık aynı insan değilim. Burada ya başarılı olursun ya da batarsın. Bu felsefe tam benlik, çünkü ben yarım ölçüyle yaşamam.
"G.SARAY TÜRKİYE'NİN REAL MADRID'İ"
Galatasaray'a ilk geldiğim halimden kesinlikle çok daha farklıyım. Burada ya hep ya hiç! Bu felsefeye sıcak bakıyorum çünkü benim için de ortası yok. Galatasaray, Türkiye'nin Real Madrid'i. Büyük beklentilerin ve baskının olduğu bir kulüp. Her maçı kazanmak, Şampiyonlar Ligi'nde büyük işler yapmak zorundasın. Aynı zamanda her şey oyuncunun kendini en iyi şekilde hissetmesi için düzenlenmiş durumda. Bu ülkede futboldan öte şeyler var; örneğin ilk dönemimde Fatih Terim'in neyi temsil ettiğini buna örnek gösterebilirim.
Birkaç hafta önce, medya biz oyuncuların, transfer günlerinin son günlerinde Suudi Arabistan'dan büyük bir teklif alan Barış Alper Yılmaz'ı dışladığımızı ima etti. Bu, bazı kulüplerde kaosa yol açardı ama Galatasaray'da hayır! Çünkü hepimiz kardeşiz, Barış bizim kardeşimiz."