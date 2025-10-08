Milli Takım’a Mert Kömür hamlesi

Türkiye Futbol Federasyonu, Alman ekibi Augsburg'da forma giyen Türk asıllı futbolcu Mert Kömür için harekete geçti. Sky DE'nin haberine göre; TFF, Bundesliga'da bu sezona hızlı bir giriş gerçekleştiren 20 yaşındaki on numara Mert Kömür'ü milli takıma kazandırmak istiyor. Performansıyla birçok kulübün ilgisini çeken futbolcu sezona 7 maçta 2 gol, 2 asistle başladı. Gurbetçi oyuncu, en son 3-1 kazanılan Wolfsburg karşılaşmasında 1 gol-1 asistle takımına 3 puanı getirerek müsabakanın yıldızı olmuştu. Almanya U20 Milli Takımı'nda 7 maça çıkan Mert Kömür'ün 1 gol-1 asisti bulunuyor.