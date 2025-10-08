Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sacha Boey için resmi ayrılık açıklaması! Galatasaray'a neden geri dönmedi?
Giriş Tarihi: 8.10.2025 16:19 Son Güncelleme: 8.10.2025 16:20

Sacha Boey için resmi ayrılık açıklaması! Galatasaray'a neden geri dönmedi?

Galatasaray’dan rekor bir bedelle Bayern Münih’e transfer olan Sacha Boey, Alman ekibinde bekleneni verememiş ve yaz transfer döneminde ayrılık iddiaları gündeme gelmişti. Bayern’de sportif direktör Max Eberl, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sacha Boey için resmi ayrılık açıklaması! Galatasaray’a neden geri dönmedi?

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, Galatasaray'dan transfer ettikleri Sacha Boey için açıklama yaptı. Eberl, Sacha Boey ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Sacha, bir şeyler olsaydı ayrılığı düşündüğümüz adaylardan biriydi. Sonrasında yeni bir karar verdik ve takımda tutmak istedik. Çünkü kadromuz sayısal olarak çok büyük değildi ancak kalite ve her şeyden önce güvenilirlik olarak çok iyiydi. Artık Sacha maçlara çıkıyor, işini yapıyor ve takım içindeki rolünü yerine getiriyor."

Başarılı sağ bekin adı yaz transfer döneminde Galatasaray ile anılıyordu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sacha Boey için resmi ayrılık açıklaması! Galatasaray'a neden geri dönmedi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz