Sergen Yalçın kararlı! Milli arada bu alışkanlığı bitirecek…

Tecrübeli hoca, takımın başında çıktığı ilk maç olan 2-0'lık Alanya mağlubiyetinin ardından yapılan maç değerlendirmesinde de özellikle savunma oyuncularına uyarılarda bulunmuştu.

70 METRE DEĞİL KISA MESAFE İSTİYOR

Aynı sorun haftalar geçmesine rağmen düzelmedi. Siyah-beyazlıların alışkanlığı olan bu durum üzerine yoğun taktik çalışma gerçekleştirilecek. Sergen Yalçın, santrfor ile savunma arasında 60-70 metre mesafeyi bulan ve top rakipteyken geri çekilerek hareket edilen bir oyun anlayışı istemiyor.