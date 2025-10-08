Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Antalyaspor'da Emre Belözoğlu dönemi sona erdi!
Giriş Tarihi: 8.10.2025 21:15 Son Güncelleme: 8.10.2025 21:22

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, teknik direktör Emre Belözoğlu ve ekibi ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Süper Lig'de teknik direktör ayrılıkları devam ediyor. Antalyaspor'da tecrübeli teknik adam Emre Belözoğlu ile yollar ayrıldı.

Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Bugün Atila Vehbi Konuk Tesisleri'nde Başkanımız Rıza Perçin, yöneticilerimiz ve personellerimizle vedalaşan Emre Belözoğlu ve ekibine teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.

Antalyaspor'un başında 28 maça çıkan Emre Belözoğlu; 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı ve 1.18 puan ortalaması tutturdu. Kırmızı-beyazlı, takım ligin 8 haftalık kısmında topladığı 10 puanla 10.sırada yer alıyor.

