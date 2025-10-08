Son dakika haberi: Antalyaspor’da Emre Belözoğlu dönemi sona erdi!

Süper Lig'de teknik direktör ayrılıkları devam ediyor. Antalyaspor'da tecrübeli teknik adam Emre Belözoğlu ile yollar ayrıldı.

Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Bugün Atila Vehbi Konuk Tesisleri'nde Başkanımız Rıza Perçin, yöneticilerimiz ve personellerimizle vedalaşan Emre Belözoğlu ve ekibine teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.

Antalyaspor'un başında 28 maça çıkan Emre Belözoğlu; 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı ve 1.18 puan ortalaması tutturdu. Kırmızı-beyazlı, takım ligin 8 haftalık kısmında topladığı 10 puanla 10.sırada yer alıyor.