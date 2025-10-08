Tapu hayali!

Trabzonpor'a adım attığı ilk gün taraftarın sevgisini kazanan Andre Onana, kalesinde verdiği güvenle de takımın vazgeçilmezleri arasına girdi. İngiliz basınından The Sun, Karadeniz ekibinin Kamerunlu file bekçisini transfer etmek için harekete geçmeye hazırlandığını yazdı. Manchester United ile yapılan kiralık sözleşmesinde satın alma opsiyonu olmamasına rağmen bordo-mavili yönetim, tüm şartları zorlamak için hazırlığını yapıyor. Trabzonspor'daki ilk 4 maçında bir kez kalesini gole kapatan, bir de asist yapan Onana sadece kalesinde güven vermekle kalmıyor, liderlik özellikleri ve yeni ortamına hızlı uyum sağlaması ile de dikkat çekiyor.

MAAŞ SORUNU YOK

Trabzonspor, 29 yaşındaki eldivene şu anda M.United'daki 140 bin Euro haftalık maaşından daha yüksek bir ücret ödüyor. Bu nedenle oyuncuyla kişisel şartlarda anlaşma konusunda problem olmayacak. Ancak İngiliz devi, Inter'den 2023'te 55 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı ve 2028'e kadar sözleşmesi olan Onana'da zarar etmek istemiyor.