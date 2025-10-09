A Milli Futbol Takımı, Bulgaristan maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, fitness salonunda yapılan ön hazırlık çalışması ile başladı. Daha sonra sahaya gelen oyuncular, ısınmanın ardından sırasıyla rondo, taktik ve duran top çalışmaları yaptı.

A Millilerin bugünkü antrenmanını TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel de tribünden takip etti.

Ay-yıldızlılar, yarın saat 11.15'te Bulgaristan karşılaşması öncesindeki resmi antrenmanını yapacak; saat 16.00'da ise Türk Hava Yolları'na ait uçakla Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya yolculuk edecek.