Fatih Tekke idaresindeki Trabzonspor evinde kolay kaybetmiyor

Trabzonspor ile 11 Mart 2025 tarihinde 4.5 yıllık sözleşme imzalayan Teknik Direktör Fatih Tekke, 211 gündür takımın başında görev yapıyor. Sıkıntılı bir süreçte takımın başına geçen Tekke, geçtiğimiz sezon dahil olmak üzere taraftarı önünde çıktığı 10 maçta sadece 1 yenilgi aldı. Söz konusu müsabakalarda bordo-mavililer, 6 galibiyet, 3 beraberlik elde ederken, tek yenilgisini ise Galatasaray'a karşı aldı.



TEKKE İLE HÜCUM HATTINDA ETKİLİ BİR GÖRÜNTÜ

Fatih Tekkeli Trabzonspor, yüzde 60 galibiyet, yüzde 30 beraberlik ve yüzde 10 mağlubiyet oranı yakaladı. Hücum hattında etkili bir görüntü sergileyen Karadeniz ekibi, söz konusu 10 karşılaşmada 17 gol atarken, maç başına 1.7 gol ortalamasına ulaştı. Ağlarında ise 10 gol gören Trabzonspor, kalesinde maç başına 1 gol gördü.



TRİBÜNLERDE COŞKUNUN ARTMASI BEKLENİYOR

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bordo-mavili takımın başında ortaya koyduğu performansla hem sahada hem de tribünlerde coşkunun artmasını hedefliyor. Son dönemde tribünlerde zaman zaman boşluklar oluşması gündeme gelirken, Tekke ile özellikle iç sahada gösterilen başarılı performansın, taraftarların desteğiyle daha da güçlenmesi bekleniyor.

Trabzonspor'un Fatih Tekke idaresinde sahasında oynadığı son 10 maçta aldığı sonuçlar şöyle:

Trabzonspor: 1 - Göztepe: 1

Trabzonspor: 2 - Çaykur Rizespor: 0

Trabzonspor: 4 - Alanyaspor: 3

Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 2

Trabzonspor: 2 - Samsunspor: 2

Trabzonspor: 1 - Kocaelispor: 0

Trabzonspor: 1 - Antalyaspor: 0

Trabzonspor: 1 - Samsunspor: 1

Trabzonspor: 1 - Gaziantep FK: 1

Trabzonspor: 4 - Kayserispor: 0